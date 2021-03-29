Після зіткнення з позашляховиком без водія: Києві жінка з переляку протаранила 2 машини – відео

Досить кумедна аварія сталася вдень 29 березня на Володимирському узвозі у центрі Києва. До ДТП призвела низка подій, яка почалася з того, що власниця Renault не поставила автівку на ручні гальма.

Припаркований на спуску позашляховик цілком очікувано почав скочуватися вниз, та виїхав на проїзну частину. Деякі водії змогли уникнути зіткнення з некерованою автівкою, але у власниці Mitsubishi не було шансів.

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"Француз" влетів у бік "японцю". На щастя, удар був не дуже потужним.

Злякалась та натисла газ

Як свідчить запис з відео, за кілька секунд після удару, потерпіла водійка Mitsubishi спровокувала ще більш масштабну аварію.

Замість того, щоб вийти з машини та викликати поліцейських, жінка з переляку вирішила поїхати з місця ДТП.

При цьому тікати фактично не було куди, оскільки рух на цій ділянці дороги був дуже жвавим.

Тому Mitsubishi влетів у Hyundai та Mercedes.

Ніхто з людей внаслідок аварії не травмувався. Тому на місце навіть не викликали медиків швидкої. Патрульні ж склали протоколи щодо власниць Renault та Mitsubishi. Вони нібито скоїли порушення правил дорожнього руху, що призвело до аварії. Суд може оштрафувати їх на 340 гривень.

Дивіться відео подвійної аварії на Володимирському узвозі в Києві: