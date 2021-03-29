Після зіткнення з позашляховиком без водія: Києві жінка з переляку протаранила 2 машини – відео

Джерело:Патрульна поліція Києва
Досить кумедна аварія сталася вдень 29 березня на Володимирському узвозі у центрі Києва. До ДТП призвела низка подій, яка почалася з того, що власниця Renault не поставила автівку на ручні гальма.
Припаркований на спуску позашляховик цілком очікувано почав скочуватися вниз, та виїхав на проїзну частину. Деякі водії змогли уникнути зіткнення з некерованою автівкою, але у власниці Mitsubishi не було шансів.
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Ніхто з людей внаслідок аварії не травмувався. Тому на місце навіть не викликали медиків швидкої. Патрульні ж склали протоколи щодо власниць Renault та Mitsubishi. Вони нібито скоїли порушення правил дорожнього руху, що призвело до аварії. Суд може оштрафувати їх на 340 гривень.
Дивіться відео подвійної аварії на Володимирському узвозі в Києві: