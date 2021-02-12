У Києві судитимуть жінку, яка продала свою дитину в Китай: прикрилась сурогатним материнством

У Києві жінка обманула пару з Китаю, якій пообіцяла народити дитину за програмою сурогатного материнства. Вона віддала їм власне немовля за 400 тисяч гривень.

Про обман знали й у клініці, в якій жінка мала декілька спроб перенесення китайського ембріона. Коли це не дало результату, жінка вирішила завагітніти від власного чоловіка, а після народження віддати свою дитину парі з Китаю.

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За це їй заплатити 400 тисяч гривень. Проте китайці провели експертизу й виявили, що це не їх дитина.

У клініці ж приховали інформацію про те, що віддали їм чуже немовля. Там навіть внесли в довідку завідомо неправдиву інформацію після народження дитини щодо їх генетичної спорідненості з нею.

Наразі справу передали до суду. Жінці загрожує тюрма на строк від 8 до 15 років. Її звинувачують у торгівлі людьми.

Варто підкреслити, що в Україні закон дозволяє програми сурогатного материнства – коли жінка погоджується виносити дитину, яка є генетично спорідненою з біологічними батьками (хоча б з одним з них). За такою допомогою в нашу країну звертаються тисячі іноземців – з Китаю, Європи та іншого світу. В їх країнах такі програми не дозволені або ж коштують у рази більше ніж в Україні.