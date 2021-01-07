У Києві жінка викинула дитину з вікна: який стан хлопчика
В Києві жінка зізналася, що викинула з вікна восьмого поверху 3-річного хлопчика. Це сталось на проспекті генерала Ватутіна.
Дитину госпіталізували у важкому стані. Про це зазначила Київська міська прокуратура.
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Деталі інциденту
До чергової частини Дніпровського управління поліції головного управління Нацполіції у місті Києві надійшло повідомлення про те, що з восьмого поверху будинку по проспекту Ватутіна випала дитина.
У ході проведення слідчих дій встановлено, що до падіння хлопчика причетна його матір. При її затриманні остання повідомила, що викинула з вікна свого сина та не хоче жити,
– зазначили у повідомленні.
Який стан хлопчика
38-річній мешканці столиці повідомили про підозру в замаху на вбивство малолітньої дитини. 3-річного хлопчика госпіталізували до лікарні "Охматдит" у важкому стані.
Наразі до суду внесли клопотання про обрання затриманій запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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