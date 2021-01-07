В Києві жінка зізналася, що викинула з вікна восьмого поверху 3-річного хлопчика. Це сталось на проспекті генерала Ватутіна.

Дитину госпіталізували у важкому стані. Про це зазначила Київська міська прокуратура.

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Деталі інциденту

До чергової частини Дніпровського управління поліції головного управління Нацполіції у місті Києві надійшло повідомлення про те, що з восьмого поверху будинку по проспекту Ватутіна випала дитина.

У ході проведення слідчих дій встановлено, що до падіння хлопчика причетна його матір. При її затриманні остання повідомила, що викинула з вікна свого сина та не хоче жити,

– зазначили у повідомленні.

Який стан хлопчика

38-річній мешканці столиці повідомили про підозру в замаху на вбивство малолітньої дитини. 3-річного хлопчика госпіталізували до лікарні "Охматдит" у важкому стані.

Зазначимо! Дії жінки кваліфікували за 115-ю статтею Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство малолітньої дитини).

Наразі до суду внесли клопотання про обрання затриманій запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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