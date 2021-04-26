Спустила дітей через вікно: у Києві на Воскресенці сталася жахлива пожежа – фото

Джерело:ДСНС Києва
Інцидент стався у Дніпровському районі Києва ввечері 24 квітня. У багатоповерхівці через пожежу у вогняній пастці опинилися троє людей.
Займання сталося на другому поверсі будинку ввечері, коли більшість мешканців перебували вдома. Доки бійці ДСНС їхали на місце події, жінці, у тамбурі квартирі якої сталася пожежа, довелося рятувати своїх дітей власноруч. Вибігти з житла вона не могла через задимлення.
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Пожежа сталася на другому поверсі / Фото ДСНС Києва
Жителів квартири витягли за допомогою драбини / Фото ДСНС Києва
Вогонь локалізували через 21 хвилину після початку пожежі. О 20:36 займання повністю ліквідували.