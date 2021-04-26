Спустила дітей через вікно: у Києві на Воскресенці сталася жахлива пожежа – фото

Інцидент стався у Дніпровському районі Києва ввечері 24 квітня. У багатоповерхівці через пожежу у вогняній пастці опинилися троє людей.

Займання сталося на другому поверсі будинку ввечері, коли більшість мешканців перебували вдома. Доки бійці ДСНС їхали на місце події, жінці, у тамбурі квартирі якої сталася пожежа, довелося рятувати своїх дітей власноруч. Вибігти з житла вона не могла через задимлення.

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Киянка спустила дітей до сусідів на першому поверсі, але сама залишилася у квартирі.

Всіх врятували



Пожежа сталася на другому поверсі / Фото ДСНС Києва

Інформація про пожежу в будинку на вулиці Петра Запорожця, 13Б надійшла до ДСНС о 19:46 24 квітня.

Рятувальники, які прибули на виклик, з'ясували, що вогонь почався у загальному коридорі на дві квартири. Пожежа перекинулася до житла місцевих мешканців.

Під час гасіння бійці ДСНС за допомогою драбини витягли з квартир чоловіка та жінку. Ще одну жінку рятувальники вивели з дому зі сходової клітини.

Потерпілих надзвичайники передали лікарям швидкої. Госпіталізації ніхто не потребував.



Жителів квартири витягли за допомогою драбини / Фото ДСНС Києва

Вогонь локалізували через 21 хвилину після початку пожежі. О 20:36 займання повністю ліквідували.