Спустила дітей через вікно: у Києві на Воскресенці сталася жахлива пожежа – фото

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Джерело:

ДСНС Києва

Інцидент стався у Дніпровському районі Києва ввечері 24 квітня. У багатоповерхівці через пожежу у вогняній пастці опинилися троє людей.

Займання сталося на другому поверсі будинку ввечері, коли більшість мешканців перебували вдома. Доки бійці ДСНС їхали на місце події, жінці, у тамбурі квартирі якої сталася пожежа, довелося рятувати своїх дітей власноруч. Вибігти з житла вона не могла через задимлення.

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Киянка спустила дітей до сусідів на першому поверсі, але сама залишилася у квартирі.

Всіх врятували


Пожежа сталася на другому поверсі / Фото ДСНС Києва

  • Інформація про пожежу в будинку на вулиці Петра Запорожця, 13Б надійшла до ДСНС о 19:46 24 квітня.
  • Рятувальники, які прибули на виклик, з'ясували, що вогонь почався у загальному коридорі на дві квартири. Пожежа перекинулася до житла місцевих мешканців.
  • Під час гасіння бійці ДСНС за допомогою драбини витягли з квартир чоловіка та жінку. Ще одну жінку рятувальники вивели з дому зі сходової клітини.
  • Потерпілих надзвичайники передали лікарям швидкої. Госпіталізації ніхто не потребував.


Жителів квартири витягли за допомогою драбини / Фото ДСНС Києва

Вогонь локалізували через 21 хвилину після початку пожежі. О 20:36 займання повністю ліквідували. 