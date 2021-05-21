У Києві "полковниця міліції" зачепила кілька авто й врізалась у паркан: у поліції її не знають

У Києві 20 травня жінка, яка представилась "полковником міліції", ймовірно п’яна, побила кілька припаркованих машин своєю автівкою, а на фініш ще й в’їхала в огорожу. Її оголошено у розшук.

Це сталось на проспекті Лобановського, 150. В соцмережах опублікували відео діалогу "полковниці" й чоловіків, які намагались її зупинити.

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Потрощила свою та чужі машини

Про те, що вона працює в поліції, жінка розповіла сама.

Я полковник міліції – пішов геть!,

– сказала вона у відповідь одному з тих, хто просив її зупинитися й заглушити автомобіль.

Що сказали в поліції

В патрульній поліції Києва поки не підтверджують інформацію про те, що жінка є полковником поліції, інформує сайт "Сегодня".

Чи є жінка полковником поліції – дуже сумнівно, оскільки якби це було так, то нам би повідомили про такий інцидент,

– заявили в патрульній поліції Києва.

Оголосили у розшук

Там також розповіли, що коли на місце ДТП приїхали справжні поліцейські, то жінки на місці не виявилося. Патрульні не змогли оштрафувати жінку, яка була за кермом автомобіля.

Правоохоронці дізналися, де вона проживає – знайшли її квартиру, але ніхто не відкрив двері. ДТП оформлено, як дорожньо-транспортна пригода зі зниклим водієм.

Жінку оголосили в розшук.