У Києві жінка залізла на капот авто, аби його не забрав евакуатор: відео

У Києві на Русанівці жінка вилізла на капот Hundai, аби його не забрав евакуатор. Автівку залишили у недозволеному місці – на пішохідному переході.

Відео опублікували в соцмережах. "Героїня", сидячи на автівці запевняла, що водій – людина з інвалідністю, й інші "повинні це зрозуміти".

Інші новини столиці Ляснув по п'ятій точці: у метро Києва дівчина кинулась з кулаками на чоловіка – відео

Водія не було на місці

Втім, самого водія під час спроби евакуації не було. Також на машині не було спеціального знаку – "за кермом людина з інвалідністю".

У коментарях люди припускають, що ця жінка – мати водія. Проте, достеменно невідомо, чому вона захищала таким чином авто й чим закінчилась ця історія.

У Києві жінка залізла на авто, аби його не забрав евакуатор: відео

Інші курйозні випадки