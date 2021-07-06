У Києві жінка залізла на капот авто, аби його не забрав евакуатор: відео
6 липня 2021 , 16:16Читать новость на русском
Джерело:Телеграм-канал "Київ зараз"
У Києві на Русанівці жінка вилізла на капот Hundai, аби його не забрав евакуатор. Автівку залишили у недозволеному місці – на пішохідному переході.
Відео опублікували в соцмережах. "Героїня", сидячи на автівці запевняла, що водій – людина з інвалідністю, й інші "повинні це зрозуміти".
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Водія не було на місці
Втім, самого водія під час спроби евакуації не було. Також на машині не було спеціального знаку – "за кермом людина з інвалідністю".
У коментарях люди припускають, що ця жінка – мати водія. Проте, достеменно невідомо, чому вона захищала таким чином авто й чим закінчилась ця історія.
У Києві жінка залізла на авто, аби його не забрав евакуатор: відео
Інші курйозні випадки
- Раніше на сайті 24 каналу писали, як біля Золотих воріт евакуатор забирав машину, а вуличний музикант у цей час зіграв сумну мелодію.
- Також у Києві евакуатор доправляв у музей летючу тарілку.