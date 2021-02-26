Не лише бурульки: у Києві у підземному переході на жінку впала плитка

У Києві 25 лютого у Дніпровському районі в одному з переходів на жінку впала плитка. Її госпіталізували із забоями голови.

Як повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва постраждала 55-річна мешканка столиці.

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На місце прибула поліція, яка й викликала швидку. Жінку госпіталізували із забоєм м’яких тканин голови.

Обережно, бурульки!

Крім того, у Печерському районі стався черговий випадок травмування через падіння крижаної брили з даху будинку. 24-річного хлопця госпіталізували з закритою черепно-мозковою травмою, струсом голови, забоєм правого ока, саднами голови та посттравматичною гематомою.

У цей же день, 25 лютого аналогічний нещасний випадок стався й у Голосіївському районі. Про це повідомляв сайт 24 каналу. Після падіння льоду чоловік потрапив до реанімації.

У столиці останній тиждень стало небезпечно ходити вулицями – через різку зміну погоди з дахів подають бурульки.

Деякі кияни одягають шахтарські каси, йдучи на вулицю.

Сайт 24 каналу підготвував корисні поради для людей.

Як уберегтися від бурульок / Інфографіка 24 каналу