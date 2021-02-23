У Києві продовжують фіксувати травмування пішоходів від падіння снігу й льоду з дахів будинків. Лише за один день – понеділок 22 лютого до лікарень потрапили 4 людини. Поліція опублікувала відео такого інциденту.

Жінка вирішила зайти у зону, яку огородили спеціальною стрічкою – схоже, що якраз у цей час комунальники прибирали сніг із даху будинку й не знали, що хтось може бути знизу.

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Інцидент стався у центрі столиці – на вулиці Прорізній.

Керуючі компанії у районах розчищають дахи від буруль. Закликаємо пішоходів не підходити близько до місць проведення робіт, які огороджені спеціальними стрічками, а водіїв — не паркувати авто біля таких стрічок,

– йдеться у повідомленні поліції.

У Києві жінку завалило снігом: дивіться відео

Також правоохоронці повідомили, що у місті працюють інспектори з благоустрою: за неочищені дахи, неприбраний сніг та інші невиконані роботи штраф може скласти 1700 гривень.

Обережно, бурульки!

Як мінімум четверо киян отримали травми і потрапили до лікарні в результаті падіння з дахів бурульок, снігу і льодових брил в понеділок 22 лютого, повідомляє пресслужба "Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва", а інформує Інтерфакс. Люди отримали удари і переломи.

Раніше сайт 24 каналу писав про те, що у Києві в Голосіївському районі на літню жінку впав сніжно-льодовий шматок. Її госпіталізували із забоями поперекового відділу хребта і правого плеча.

Киян застерігають – в столицю після тепла знову прийшли морози й з’являться нові бурульки, які падатимуть під час потепління, яке очікують вже завтра – 24 лютого.