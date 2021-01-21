Поліцейські Києва затримали чоловіка, якого підозрюють у позбавленні життя 3 собачок та нанесенні травми ще одному цуцику. За скоєне чоловіку загрожує від 5 до 8 років тюрми.

Інформацію про вбивство тварин копи отримали від брата власника собак, повідомили у поліції Києва. Сталося все у квартирі будинку в Голосіївському районі.

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Зловмисник, за даними слідчих, був нетверезим. У його крові виявили 1,98 проміле алкоголю.

Що відомо про вбивство цуценят у Києві

Як розповів заявник, 30-річний чоловік перебував у квартирі разом зі своїм братом та його знайомою.

Якоїсь миті він залишився сам із 4 цуценятами та почав їх душити.

Таким чином чоловік вбив 3 собаки, а ще одну – вдарив по спині.

Постраждалого цуцика з травмою хребта госпіталізували до ветеринарної лікарні.

Підозрюваний у жахливому злочині, як з'ясували правоохоронці, раніше мав проблеми з законом через незаконне володіння зброєю.

Свій вчинок він пояснив тим, що "собаки йому набридли".

Незабаром зловмиснику обиратимуть запобіжний захід.

Дивіться відео з затриманим вбивцею собак у Києві: