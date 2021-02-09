У Києві в жорстку ДТП потрапили 4 автівки: відео

Чергова ДТП за участю багатьох машин сталася ввечері 9 лютого на вулиці Щусєва в Києві. Зіштовхнулися 3 легкові автівки та позашляховик.

Внаслідок аварії, у бік масиву Виноградар утворився досить серйозний затор. На місці події працювали поліцейські та медики швидкої.

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Чи знадобилася допомога комусь з водіїв або пасажирів, які перебували в машинах під час зіткнення, не відомо.

Що відомо про аварію на вулиці Щусєва у Києві

За попередніми даними, зіткнення сталося через перевищення швидкості одним з водіїв легковика. Його автівка влетіла у позашляховик, який своєю чергою зачепив ще 2 машини.

Внаслідок зіткнення автівки отримали досить серйозні ушкодження.

Через що саме сталася аварія, з'ясовуватимуть правоохоронці.

Офіційних коментарів під поліції через ДТП ще немає.

На Щусєва, неподалік від станції метро Сирець, сталася масштабна автопригода за участю одразу 4 автівок.

Інформація про потерпілих уточнюється,

– зазначили у спільноті "Київ оперативний".

Дивіться відео з місця масштабної ДТП у Києві: