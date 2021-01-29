На виїзді з Києва у бік Броварів ввечері 28 січня було гаряче. Поліцейські зі стріляниною затримали чоловіка, якого підозрюють у викраденні машини.

Джерело: Київ оперативний, dtp.kiev.ua Acura 2015 року викрали ввечері 28 січня на вулиці Златоусівській. Поліцейські досить швидко ввели план-перехоплення, який призвів до затримання зловмисника. Дивіться також У Чернівцях побили та підстрелили двох чоловіків: відео Щоправда, машину повернуть власнику, м'яко кажучі, не в ідеальному стані. Затримували зі стріляниною Екіпажі багатьох патрульних ганялися з водієм "японця" майже до в'їзду до Броварів.

Водія вирішили затримувати у місці, яке поліціянти обрали та підготували заздалегідь.

Правоохоронці перекрили ділянку дороги для автомобілістів, а також встановили загородження з машин для Acura.

Зловмисник зупинятися та здаватися не хотів, тому пішов на таран службової автівки патрульних. Після цього пролунали постріли.

Підозрюваний у викраденні машини вискочив з неї та намагався втекти в поле. Втім, його затримали. На місці події працювали слідчі. За викрадення автівки та спробу втечі від поліції за допомогою тарану Prius поліції чоловікові світить чималий термін ув'язнення.