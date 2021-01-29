У Києві зі стріляниною зупинили викрадача елітного авто: відео

29 січня 2021 , 09:54
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На виїзді з Києва у бік Броварів ввечері 28 січня було гаряче. Поліцейські зі стріляниною затримали чоловіка, якого підозрюють у викраденні машини.

Джерело: Київ оперативний, dtp.kiev.ua

Acura 2015 року викрали ввечері 28 січня на вулиці Златоусівській. Поліцейські досить швидко ввели план-перехоплення, який призвів до затримання зловмисника.

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Щоправда, машину повернуть власнику, м'яко кажучі, не в ідеальному стані.

Затримували зі стріляниною

  • Екіпажі багатьох патрульних ганялися з водієм "японця" майже до в'їзду до Броварів.
  • Водія вирішили затримувати у місці, яке поліціянти обрали та підготували заздалегідь.
  • Правоохоронці перекрили ділянку дороги для автомобілістів, а також встановили загородження з машин для Acura.
  • Зловмисник зупинятися та здаватися не хотів, тому пішов на таран службової автівки патрульних. Після цього пролунали постріли.
  • Підозрюваний у викраденні машини вискочив з неї та намагався втекти в поле. Втім, його затримали.

На місці події працювали слідчі. За викрадення автівки та спробу втечі від поліції за допомогою тарану Prius поліції чоловікові світить чималий термін ув'язнення.