У Києві познущались з композиції скульптур, яку називають "хлопчики-дзюркунчики". Вандали обмалювали обличчя й відбили струмінь одному з них. Цей пам’ятник тепер доведеться повністю відновлювати.

Взагалі композиція називається "Веселка", адже хлопчики своїми струмінцями утворюють саме це природне явище. Негідники написали на дітях абревіатуру ACAB, що дослівно означає – "All Cops Are Bastards" ("Усі копи виродки").

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Такі татуювання роблять в британських тюрмах, а в Україні вислів популярний серед хуліганів та футбольних ультрас. Втім, наразі невідомо хто саме познущався з цих скульптур.

Хлопчики стоять вже 10 років

Цей артоб'єкт стоїть на Пейзажній алеї вже 10 років. Наразі триває реконструкція зони відпочинку, тому прохід до пам'ятника перекритий.

Композиція "Веселка" є одним з 17 артоб'єктів, які стали частиною першого українського парку сучасної скульптури та інсталяції Kiev Fashion Park.



На рожевому хлопчику написали "Я Вася" / Фото сайту "Сегодня"

Скульптура дуже популярна серед дітей. Тому реставрувати пам'ятник доводиться щороку, але тепер його треба ремонтувати повністю.

Доведеться робити новий пам'ятник

Наразі ми шукаємо меценатів, які профінансують ремонт цієї та інших скульптур на Пейзажній алеї. Пам'ятник "Веселка" потрібно буде виготовити по-новому, зробити його з міцніших матеріалів і встановити на тому ж місці,

– заявили в "Kiev Fashion Park".

Його заміна обійдеться у 125 тисяч гривень.