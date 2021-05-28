У Києві прес-показ фільму про ЛГБТ закінчився опіком очей: хулігани зірвали подію

У Києві хулігани кинули у приміщення, де відбувався прес-показ фільму про ЛГБТ, шашку зі сльозогінним газом. Відвідувачі отримали опіки очей.

Інцидент стався у столичному Dialog Hub під час показу фільму "Будьмо Гей. Діалоги про Гідність". Організована група молодих людей спочатку заважала прес-показу на вулиці – включили гучну музику. Після цього хтось розбив вікно й кинув у приміщення фаєр зі сльозогінним газом.

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Деталі інциденту

На заході були присутні члени громадських організацій та одна журналістка.

Близько п'ятнадцяти хлопців і дівчат в масках з черепами з чорними прапорами влаштувалися під вікнами установи та вивели на гучномовці психоделічну музику,

– повідомили у пресслужбі "КиївПрайд".

Після цього хтось розбив вікно й кинув шашку.

Гості отримали опіки очей

Всі 20 гостей отримали легкі опіки очей і близько пів години не могли позбутися від кашлю.

Молоді люди біля приміщення, де показували фільм про ЛГБТ / Фото Інформатору

На місце прибула поліція, пожежники й медики, потерпілі написали заяву. У Шевченківському управлінні поліції склали додаткові протоколи. Поліція відкрила кримінальне провадження.