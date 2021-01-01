У Києві 31 грудня на Троєщині сталась ДТП – зіштовхнулись таксисти Bolt та Uklon. Наразі невідомо чи хтось постраждав.

ДТП сталась на перетині вулиці Каштанової та проспекту Маяковського. Про це пишуть у спільноті "Київ Оперативний".

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Судячи з фотографії, автівки зіткнулись лоб у лоб – передки таксі суттєво пом’ялись. Хто спричинив аварію невідомо.

Чи були у машинах пасажири теж не відомо / Фото спільноти "Київ Оперативний"

Також сайт 24 каналу писав, що Києві зранку 1 січня або ж у новорічну ніч сталась ДТП у Шевченківському районі. Невідомо за яких обставин на стоп налетів Jaguar.

У минулому році водій Uber збив на зупинці на смерть двох людей. Ще 2 сильно постраждали. Водій полюбляв порушувати правила дорожнього руху.