У Києві поліція зловила жінку, яка відправляла українок у сексуальне рабство

У Києві правоохоронці затримали 28-річну жінку, яка разом з турком організувала перевезення українок за кордон. Дівчатам обіцяли заробіток за сексуальні послуги 100-200 доларів за годину.

Затримали жінку у момент, коли та намагалася відправити двох завербованих дівчат за кордон.

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Одеситка підшуковувала на території Києва жінок, які перебували у скрутному матеріальному стані.

А громадянин Туреччини мав зустрічати дівчат за кордоном і забезпечувати їм фізичну безпеку та організовувати зустрічі з "потенційними клієнтами".

Завербованим українкам обіцяли заробітну плату за годину надання сексуальних послуг у розмірі 100 та 200 доларів за надання таких послуг протягом ночі.

Жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна або без такої.