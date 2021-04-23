Вперше з початку локдауну: у Києві зменшилася кількість хворих на COVID-19

Після довгого та стрімкого щоденного зростання цифри людей, яка хворіє на коронавірусну хворобу, за 22 квітня кількість інфікованих зменшилася. Згідно зі статистикою МОЗ, за добу кількість хворих була меншою, аніж тих, хто одужав.

Динаміка розповсюдження COVID-19, у Києві вперше за довгий час свідчить про зменшення розповсюдженості вірусу в популяції. Про це свідчать дані РНБО.

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До офіційної статистики внесли 1269 нових випадків захворювання на SARS-CoV-2. Але при цьому одужали від хвороби 1298 людей.

Щодня помирають десятки людей

Попри позитивні аспекти зменшення кількості хворих, кожного дня у столиці фіксують велику кількість смертельних випадків від ускладнень хвороби. За добу померли 45 людей.

При цьому ситуація в лікарнях столиці продовжує покращуватись. За добу у лікарнях Києва звільнилося 147 ліжкомісць, передбачених для людей з коронавірусною хворобою.

Наразі у столиці хворіє 66 651 житель.

Скільки позитивних ПЛР-тестів зробили у лабораторіях за 22 квітня, невідомо. У Центрі громадського здоров'я наразі ще не виклали цю інформацію, яка є основною для ведення статистики захворюваності.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу