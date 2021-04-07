У Києві зменшується народжуваність: опублікували актуальну статистику

У Києві за останні роки зменшується народжуваність. Опублікували актуальну статистику за перші місяці 2021 року.

У березні поточного року у пологових будинках Києва народилось 2 534 немовляти. З них — 1 178 дівчаток та 1 356 хлопчиків, у тому числі 57 двієнь. Загалом за перші 3 місяці у столиці народилось 7 301 немовля.

Важлива інформація для батьків Псує здоров'я та позбавляє апетиту: чого не можна робити, годуючи дитину

Скільки хлопчиків та дівчаток

3 493 дівчинки,

3 808 хлопчиків.

У тому числі 144 двійні та 1 трійня.

Статистика народжуваності / Інфографіка ЦГЗ

У минулі роки було більше

У Центрі громадського здоров’я підрахували, що протягом останніх 4 років помітною є тенденція до зниження кількості народжуваності в Києві.