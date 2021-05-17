Усі, хто отримував раніше житлову субсидію, повинні звернутися до органів соціального захисту населення. Потрібно написати заяви та подати декларацію про доходи.

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Дали час на переоформлення

Якщо раніше, за відсутності змін майнового стану отримувача, субсидія призначалася на наступний опалювальний період автоматично, то нині Міністерство соціальної політики дає 5 місяців для переоформлення житлової субсидії.

При цьому, незалежно від місяця подачі заяви, субсидія буде призначена за всі 5 місяців, з травнем включно.

Як можна переоформити субсидію:

звернутися до Центрів надання адміністративних послуг;

звернутися безпосередньо до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення райдержадміністрацій;

надіслати заповнені бланки поштою на адресу органу соціального захисту населення;

скористатися електронним сервісом, який розміщено на офіційному вебсайті Мінсоцполітики.

Бланки Заяви та Декларації можна роздрукувати з офіційного вебсайту Мінсоцполітики для надання у паперовій формі особисто або надсилання поштою до органів соціального захисту населення чи посадових осіб центру надання адміністративних послуг.

Про субсидії, які надавали на підставі рішень комісій

Що стосується призначення субсидії на підставі рішень комісій, утворених органами місцевої влади та органами місцевого самоврядування, то з урахуванням внесених змін, понад 98% випадків, що раніше розглядалися комісіями, відтепер будуть призначатися органами соціального захисту населення самостійно на підставі наданих громадянами документів.

Таким чином, усім домогосподарствам, які отримували субсидію за рішенням зазначених комісій, субсидія буде призначена на наступний період безпосередньо органами соціального захисту населення.