Через ремонтні роботи, які проводять дорожники на Кільцевій дорозі, рух тролейбусів маршрутом 94-Н буде унеможливлений впродовж кількох діб. Тролейбус № 41 їздитиме за скороченим режимом.

Як зазначили посадовці комунальної компанії Київпастранс, зміни в графіку діятимуть у ніч проти 16 та 17 квітня. Це пов'язано з капітальним ремонтом ділянки Кільцевої дороги.

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Через нічні роботи на шляхопроводі на перетині проспекту Леся Курбаса та Окружної дороги, тролейбуси не зможуть проїжджати певною ділянкою маршруту.

Як їздитиме тролейбус №41 у Києві під час ремонтних робіт

За даними Київпастрансу, вже 19 квітня обидва тролейбуси почнуть їздити за нормальним графіком. Однак з 16 до 18 квітня нічний маршрут №94-Н не їздитиме взагалі.

Останні відправлення тролейбусів за маршрутом №41 у ніч на 15, 16 та 17 квітня:

від вулиці Тулузи: 00:06, 00:25;

від станції метро "Святошин": 23:45, 00:05.

У ніч проти 18 квітня останні відправлення тролейбусів маршруту №41:

від станції метро "Святошин": 23:30, 23:50;

від вулиці Тулузи: 23:55, 00:12.

Впродовж 2021 у Києві мають зробити капітальний ремонт ділянок Кільцевої дороги, які ще минулого року належали області. Комунальники прокладуть нове асфальтне покриття, зроблять дощову каналізацію та оновлять освітлення.