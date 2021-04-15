У Києві змінять графік роботи деяких тролейбусів: перелік
Через ремонтні роботи, які проводять дорожники на Кільцевій дорозі, рух тролейбусів маршрутом 94-Н буде унеможливлений впродовж кількох діб. Тролейбус № 41 їздитиме за скороченим режимом.
Джерело:Київпастранс
Як зазначили посадовці комунальної компанії Київпастранс, зміни в графіку діятимуть у ніч проти 16 та 17 квітня. Це пов'язано з капітальним ремонтом ділянки Кільцевої дороги.
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Як їздитиме тролейбус №41 у Києві під час ремонтних робіт
За даними Київпастрансу, вже 19 квітня обидва тролейбуси почнуть їздити за нормальним графіком. Однак з 16 до 18 квітня нічний маршрут №94-Н не їздитиме взагалі.
Останні відправлення тролейбусів за маршрутом №41 у ніч на 15, 16 та 17 квітня:
- від вулиці Тулузи: 00:06, 00:25;
- від станції метро "Святошин": 23:45, 00:05.
У ніч проти 18 квітня останні відправлення тролейбусів маршруту №41:
- від станції метро "Святошин": 23:30, 23:50;
- від вулиці Тулузи: 23:55, 00:12.
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