На Борщагівці на Солом'янці: у Києві змінять графік руху тролейбусів

Через заплановані дорожні роботи комунальникам доведеться тимчасово змінити графік руху багатьох тролейбусних маршрутів. Зроблять це для того, щоб дорожники змогли оновити асфальтне покриття на Севастопольській площі та на Борщагівці.

Як зазначили у "Київпастрансі", мова йде про скорочення руху тролейбусів маршруту №41 та скасування нічного маршруту №94-Н. Також змін зазнають графіки руху 7 тролейбусних маршрутів, які їздять з Солом'янського району до центра.

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Одразу після виконання всіх запланованих робіт дорожники планують повернути тролейбуси до звичного графіку.

Як змінять рух тролейбусів на Борщагівці

Через роботи на шляхопроводі на перетині проспекту Леся Курбаса та Кільцевої дороги вночі 22, 23 та 24 квітня останні тролейбуси маршруту 41 відправлятимуться:

від станції метро "Святошин" о 23:45 та 00:05;

від вулиці Тулузи о 00:06 та 00:25.

Вночі 25 та 26 квітня:

від станції метро "Святошин" о 23:30 та 23:50;

від вулиці Тулузи о 23:55 та 00:12.

Зміни роботи тролейбусів на Солом'янці

Через ремонт дороги на вулиці Народного Ополчення на ділянці від вулиці Федора Ернста до Севастопольської площі комунальники мусять тимчасово зупинити рух тролейбусних маршрутів №№ 9, 19-Д, 22, 30, 40, 40-К, 92-Н.

При необхідності рух тролейбусів буде організовано відповідно від станції метро "Палац спорту", вулиць Юрія Іллєнка, Ольжича, Милославської та Жилянської до Севастопольської площі,

– зазначили комунальники.

Зупинять і трамваї на Лісовому

Крім того, зміни графіку торкнуться й трамвайних маршрутів. Так, у ніч на 22 квітня скоротять режим роботи маршрутів 28 та 33К.

Останні відправлення трамваїв маршруту № 28:

від вулиці Павла Усенка о 22:50, 23:00;

від вулиці Милославської о 23:43, 23:53.

Маршрут № 33К:

від вулиці Павла Усенка о 23:06, 23:16;

від вулиці Сержа Лифаря о 23:46, 23:56.

О 05:30 рух трамваїв буде відновлено за графіком.