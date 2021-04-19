У Києві зникла 15-річна Наталія Мізько. Дівчинка 18 квітня пішла з дому й не повернулась. Втім, її вдалося знайти.

Школярка живе у Солом'янському районі столиці. В неділю вона пішла гуляти й не повернулась додому. Але, як повідомляє "Служба розшуку дітей" – її вже знайшли.

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Про те, що Наталія зникла писали у соцмережах, зокрема у спільноті "Київ Оперативний".

Як шукали дворічного Богдана

Нещодавно під Києвом загубився дворічний хлопчик. Дитина переночувала в лісі й мало не померла від переохолодження. Втім, його врятували.

14 квітня його мати звернулась до поліції, коли не змогла його знайти. Пошуки правоохоронці продовжували всю ніч, однак на ранок 15 квітня довелося збільшити радіус. Дитину знайшли приблизно в обід.

Як з'ясувалось, батько хлопчика вирішив піти в ліс, аби нарубати дров. Дитина пішла за ним. Однак батько помітив це не одразу. Він сказав хлопчику, аби той повертався додому, адже будинок розташований біля лісу. Дворічного Богдана знайшли за 5 кілометрів від будинку.