У Києві знайшли свиняче рило у пісочниці: фото

У Києві у Святошинському районі на дитячому майданчику знайшли голову свині. Вона була прикопана у пісочниці.

Місцеві мешканці припускають, що це зробили собаки – приховали їжу на майбутнє. Втім, є й інші версії того, як мертва голова свині опинилась на дитячому майданчику.

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Собаки або ритуал

Жінка, яка оприлюднила фотографії припустила, що це може бути якимось ритуалом.

Приголомшлива знахідка на дитячому майданчику в київському дворі. Свинячу голову прикопали в дитячій пісочниці. Ні хмара мух, ні пару ворон не звернули увагу двірників на таке видовище. Дітей перевели на інші майданчики. Може ритуал якийсь,

– пише користувачка Dani Ela.

Проте чимало людей, які прокоментували цей допис припускають, що насправді це могли зробити собаки.

Ось так це виглядало / Фото користувачки фейсбуку Dani Ela

Місце, де була знайдена голова / Фото користувачки фейсбуку Dani Ela

Що ще находили на дитячих майданчиках

Раніше на дитячому майданчику у Києві знаходили використані ртутні термометри. Про це писали на сайт і 24 каналу.