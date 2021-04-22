У Києві знайшли майже тисячу тонн фальсифікованого палива

У Києві прокуратура виявила АЗС на якій продавали фальсифіковане паливо. Під час слідчих дій правоохоронці знайшли й склади такого товару – бензину та дизпалива, яке не відповідає діючим вимогам ДСТУ.

За результатом санкціонованих обшуків, проведених на АЗС та в складських приміщеннях, розташованих на території Київської та Чернігівської областей, з незаконного обігу вилучено майже 1 тисячу тонн фальсифікованих паливно-мастильних матеріалів. Їх вартість складає понад 26 мільйонів гривень.

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Зразки вилучених речовин направлено на експертизу, після завершення якої буде вирішено питання щодо притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Досудове розслідування триває, проводяться необхідні слідчі та розшукові дії.