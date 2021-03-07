У Києві знайшли мертвою жінку: в неї було поліцейське посвідчення
У Києві знайшли мертвою жінку / npu.gov.ua
У Києві вночі 7 березня знайшли мертвою жінку. Ймовірно, це було вбивство, адже на її тілі були ознаки насильницької смерті.
Джерело:Поліція Києва
Жінку знайшли перехожі близько 03:00 на вулиці Бажана, що в Дарницькому районі. Очевидці одразу подзвонили в поліцію.
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Поліцейське посвідчення
За інформацією "Информатор Киев", при жінці знайшли посвідчення поліцейського. Щоправда, невідомо, чи воно належало їй. Поліція цей факт ще не коментувала.
Відкрили справу
На місці працювали слідчі, кінологи та інші правоохоронці. Крім того, вже відкрили кримінальну справу за статтею про умисне вбивство.
Що відомо про інші схожі випадки
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