У Києві знайшли мертвою жінку: в неї було поліцейське посвідчення

Джерело:Поліція Києва
У Києві вночі 7 березня знайшли мертвою жінку. Ймовірно, це було вбивство, адже на її тілі були ознаки насильницької смерті.
Жінку знайшли перехожі близько 03:00 на вулиці Бажана, що в Дарницькому районі. Очевидці одразу подзвонили в поліцію.
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За інформацією "Информатор Киев", при жінці знайшли посвідчення поліцейського. Щоправда, невідомо, чи воно належало їй. Поліція цей факт ще не коментувала.
На місці працювали слідчі, кінологи та інші правоохоронці. Крім того, вже відкрили кримінальну справу за статтею про умисне вбивство.