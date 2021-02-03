У Києві вандали нещодавно потрощили скульптуру балерини на вулиці Стрітенській, що біля метро "Золоті ворота". Вона простояла на цьому місці понад 10 років.

Джерело: фейсбук Костянтина Скретуцького

Про кричущий акт вандалізму повідомив скульптор – він й створив балерину. Втім, він не виключає, що була інша причина знищення. Поки невідомо, чи можливо її реставрувати, чи зроблять нову.

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Після того як один з жителів побачив творіння у потрощеному стані, зібравши залишки відніс їх у майстерню Скретуцького.

У нього вже запланована зустріч з реставратором. Після чого буде відома подальша доля балерини.

Скульптура балерини у Києві на перетині Стрітенської та Стрілецької з’явилася ще у 2009 році. Спочатку скульптор Скретуцький хотів встановити на цьому місці пам’ятник сірнику, але місцеві жителі попросили його зробити статую балерини — на честь жінки, яка живе поруч і довго займалася цим мистецтвом. Автор зробив скульптуру частково з липового дерева, частково з кераміки (обличчя і руки), балетну пачку — з будівельної сітки, волосся — з ниток.