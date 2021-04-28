У Києві мешканець Голосіївського району знайшов на провулку Моторному сумку – а у ній розчленоване тіло людини. Про жахливу знахідку він повідомив в поліцію.

На місце події виїхали керівники столичної поліції, слідчо-оперативні групи, кінологи та експерти. Правоохоронці встановлюють особу потерпілого – це чоловік.

Цей злочин нажахав столицю У Києві підліток зарізав усю свою сім’ю: стверджує, що його "перемкнуло"

У Києві знайшли сумку з розчленованим тілом

Судячи зі світлини, яку оприлюднили правоохоронці, тіло було знайдено у віддаленому місці, де багато сміття, яке викидають мешканці району.

Поліція відкрила кримінальне провадження. Наразі тривають слідчі дії.

У соцмережах люди поширюють відео на якому видно як правоохоронці вивчають місце злочину.

У Києві на Голосієво знайшли сумку з розчленованим тілом: дивіться відео

Як з'ясувалось, мешканець району знайшов тіло, коли вигулював собаку.

Зверніть увагу! Вчора у Києві стався ще однин резонансний злочин – підліток вирізав усю свою сім'ю. Він пояснив, що його просто "перемкнуло". Втім, після вбивства матері й батька він розправився з 8-річним братом, якому "давав останній шанс".