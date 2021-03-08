У тому ж районі: в Києві знайшли тіло ще однієї мертвої жінки
У Дарницькому районі столиці знайшли тіло жінки / Муніципальна варта Києва
У Дарницькому районі Києва знайшли мертву жінку. Тіло без ознак життя 8 березня близько 8 години ранку помітили працівники Муніципальної варти.
Джерело:Муніципальна варта Києва
У Києві знайшли мертву жінку: деталі
Тіло виявили у парку Партизанської Слави.
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Наразі особу жінки ще не ідентифікували. На місці події працюють слідчі.
Попередня причина смерті – передозування лікарськими засобами.
На опублікованих фото видно, що жінка у зимовій куртці та чоботах лежить обличчям до землі.
Вбивство поліцейської у Дарницькому районі
- Вночі проти 7 березня на вулиці Бажана перехожі виявили тіло жінки.
- Згодом з'ясувалося, що загибла – старша інспекторка кіберполіції Святослава Петрова.
- За словами журналіста Віталія Губіна, на тілі жінки виявили близько 40 ножових поранень.
- У вбивстві підозрюють 37-річну подругу поліцейської. Правоохоронці вже затримали її.
- За даними слідства, попередньою причиною вбивства є раптовий конфлікт між жінками.
- Тепер підозрюваній загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.
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