У Дарницькому районі Києва знайшли мертву жінку. Тіло без ознак життя 8 березня близько 8 години ранку помітили працівники Муніципальної варти.

У Києві знайшли мертву жінку: деталі

Тіло виявили у парку Партизанської Слави.

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Наразі особу жінки ще не ідентифікували. На місці події працюють слідчі.

Попередня причина смерті – передозування лікарськими засобами.

На опублікованих фото видно, що жінка у зимовій куртці та чоботах лежить обличчям до землі.

Вбивство поліцейської у Дарницькому районі