У тому ж районі: в Києві знайшли тіло ще однієї мертвої жінки

Джерело:Муніципальна варта Києва
У Дарницькому районі Києва знайшли мертву жінку. Тіло без ознак життя 8 березня близько 8 години ранку помітили працівники Муніципальної варти.
Тіло виявили у парку Партизанської Слави.
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Наразі особу жінки ще не ідентифікували. На місці події працюють слідчі.
Попередня причина смерті – передозування лікарськими засобами.
На опублікованих фото видно, що жінка у зимовій куртці та чоботах лежить обличчям до землі.