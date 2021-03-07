Жінкою, тіло якої знайшли в Києві, виявилася інспекторка кіберполіції
Жінкою, тіло якої знайшли в Києві, виявилася інспекторка кіберполіції / Фейсбук Віталія Губіна
У Києві у ніч на 7 березня знайшли мертвою жінку. На тілі загиблої виявили понад 40 ножових поранень. З'ясувалося, що загинула старша інспекторка кіберполіції Святослава Петрова.
Джерело:фейсбук Віталія Губіна
Тіло жінки виявили приблизно о 03:00 7 березня неподалік від входу на станцію метро "Вирлиця".
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Що відомо про жертву
Жінка, тіло якої виявили на проспекті Бажана в Києві, – старша інспекторка департаменту кіберполіції Святослава Петрова,
– повідомив Губін.
За його словами, загиблій завдали понад 40 ножових поранень.
У Києві знайшли мертвою жінку: деталі
- Раніше у поліції повідомили, що приблизно вночі на вулиці Бажана, що в Дарницькому районі, перехожі побачили тіло жінки.
- На місце прибув наряд поліцейських, який підтвердив, що це була насильницька смерть. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження.
- Крім того, "Інформатор" повідомив, що при жінці знайшли посвідчення правоохоронця.
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