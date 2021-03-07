Жінкою, тіло якої знайшли в Києві, виявилася інспекторка кіберполіції / Фейсбук Віталія Губіна

У Києві у ніч на 7 березня знайшли мертвою жінку. На тілі загиблої виявили понад 40 ножових поранень. З'ясувалося, що загинула старша інспекторка кіберполіції Святослава Петрова.