Жінкою, тіло якої знайшли в Києві, виявилася інспекторка кіберполіції

Джерело:фейсбук Віталія Губіна
У Києві у ніч на 7 березня знайшли мертвою жінку. На тілі загиблої виявили понад 40 ножових поранень. З'ясувалося, що загинула старша інспекторка кіберполіції Святослава Петрова.
Тіло жінки виявили приблизно о 03:00 7 березня неподалік від входу на станцію метро "Вирлиця".
Читайте також За роки незалежності в Україні на службі загинули понад 1 600 правоохоронців
Жінка, тіло якої виявили на проспекті Бажана в Києві, – старша інспекторка департаменту кіберполіції Святослава Петрова,
– повідомив Губін.
За його словами, загиблій завдали понад 40 ножових поранень.