У Києві на Троєщині горіла квартира: в ній знайшли мертвого чоловіка з ножовими пораненнями
У Києві в квартирі знайшли вбитого чоловіка / 24 канал
У Києві 3 січня 2021 року на проспекті Маяковського, що на Троєщині, знайшли тіло чоловіка з ножовими пораненнями. Його виявили пожежники, коли гасили вогонь у квартирі. Ймовірно, хтось хотів приховати сліди вбивства та влаштував пожежу.
Усі обставини злочину й пожежі встановлюватимуть правоохоронці. Тіло чоловіка знайшли на 12-му поверсі в одній із кімнат 3 січня, повідомляє пресслужба столичного ДСНС.
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Що відомо про інцидент
- Рятувальники довго не могли під'їхати до багатоповерхівки, оскільки двір був запаркований автомобілями. Довелося чекати евакуатор аби звільнити місце для проїзду пожежникам.
- Сам вогонь ліквідували доволі швидко – через 20 хвилин. Також вогнеборці у квартирі виявили труп людини.
- На місце були викликані поліціянти, які будуть встановлювати всі обставини смерті цього чоловіка.
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