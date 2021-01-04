У Києві 3 січня 2021 року на проспекті Маяковського, що на Троєщині, знайшли тіло чоловіка з ножовими пораненнями. Його виявили пожежники, коли гасили вогонь у квартирі. Ймовірно, хтось хотів приховати сліди вбивства та влаштував пожежу.

Усі обставини злочину й пожежі встановлюватимуть правоохоронці. Тіло чоловіка знайшли на 12-му поверсі в одній із кімнат 3 січня, повідомляє пресслужба столичного ДСНС. Читайте також У Києві під час пожежі в квартирі загинув чоловік: подробиці, фото Що відомо про інцидент Рятувальники довго не могли під'їхати до багатоповерхівки, оскільки двір був запаркований автомобілями. Довелося чекати евакуатор аби звільнити місце для проїзду пожежникам.

Сам вогонь ліквідували доволі швидко – через 20 хвилин. Також вогнеборці у квартирі виявили труп людини.

На місце були викликані поліціянти, які будуть встановлювати всі обставини смерті цього чоловіка.