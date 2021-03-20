У Києві знайшли та знищили 4 артилерійські снаряди
У Києві знайшли та знищили 4 артилерійські снаряди / Фото ДСНС
Піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій 19 березня знищили 4 артилерійські снаряди. Три з них знайшли у лісі Деснянського району.
Джерело:ДСНС
У Києві 19 березня одразу у 2 місцях знайшли артилерійські снаряди часів минулих війн.
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Що відомо про небезпечні знахідки
- 3 з них виявив громадянин, який натрапив на предмети, схожі на боєприпаси, в лісі на вулиці Радистів у Деснянському районі.
Прибувши на місце події, піротехніки ідентифікували небезпечну знахідку як артилерійські снаряди різних калібрів – 152, 122 та 76 міліметрів.
Вони також провели роботи з перевірки прилеглої території на наявність інших боєприпасів.
- Того ж дня на будівництві на вулиці Виговського у Подільському районі виявили артилерійський снаряд калібру 122 міліметрів.
Що зробили піротехніки
Всі вибухонебезпечні предмети піротехніки знищили шляхом підриву у спеціально відведеному місці.
У Києві знайшли та знищили 4 артилерійські снаряди / Фото ДСНС
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