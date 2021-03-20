Піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій 19 березня знищили 4 артилерійські снаряди. Три з них знайшли у лісі Деснянського району.

У Києві 19 березня одразу у 2 місцях знайшли артилерійські снаряди часів минулих війн.

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Що відомо про небезпечні знахідки

3 з них виявив громадянин, який натрапив на предмети, схожі на боєприпаси, в лісі на вулиці Радистів у Деснянському районі.

Прибувши на місце події, піротехніки ідентифікували небезпечну знахідку як артилерійські снаряди різних калібрів – 152, 122 та 76 міліметрів.

Вони також провели роботи з перевірки прилеглої території на наявність інших боєприпасів.

Того ж дня на будівництві на вулиці Виговського у Подільському районі виявили артилерійський снаряд калібру 122 міліметрів.

Що зробили піротехніки

Всі вибухонебезпечні предмети піротехніки знищили шляхом підриву у спеціально відведеному місці.

До слова, ДСНС закликає при виявленні вибухових пристроїв телефонувати 101 або 102.

Раніше на Херсонщині СБУ виявила схрон із бойовими засобами ураження. Правоохоронці розпочали перевірку інформації щодо нелегального переправлення боєприпасів зі зони ООС.



У Києві знайшли та знищили 4 артилерійські снаряди / Фото ДСНС