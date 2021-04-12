В КМДА теж занепокоєні знесенням у Києві історичного будинку Уткіна

У Києві 11 квітня знесли історичний будинок Уткіна, який був розташований неподалік головного залізничного вокзалу на вулиці Петлюри, 29. В КМДА вважають, що це незаконно й хочуть, аби прокуратура довела справу до кінця.

Радниця голови Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Ірина Золотар підкреслила, що дозвіл на знесення мало б надати Міністерство культури. Втім, вона не знає, чи є такий документ.

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Раніше міністр культури України Олександр Ткаченко засудив дії забудовника. Він назвав це варварством. В міністерстві заперечили, що надавали такі дозволи.

Чому знесли історичний будинок

На місці знесеного будинку планують зводити апарт-комплекс ЖК Apart Hotel Times від девелопера ZIM Capital Group. Видання "Наші Гроші" пов’язує це підприємство з оточенням екснардепа від БПП Дмитра Андрієвського.

Реакція КМДА

В ефірі телеканалу "Київ" Ірина Золотар наголосила, що знесений будинок входив до меж центрального історичного ареалу Києва, але при цьому не мав охоронного статусу.

Будівля взагалі історична, але вона не мала охоронного статусу. Такі дії забудовника, знесення будь-якої будівлі — не може бути виправдане. Думаю, прокуратура доведе до кінця провадження, яке розпочате,

— зазначила Золотар.

Передісторія

20 березня активісти повідомили, що будинок Уткіна починають зносити. 11 квітня активіст ГО "Мапа реновації" повідомив, що будинок продовжують демонтувати.

На місці будинку планують звести багатоповерхівку.

У прокуратурі відкрили справу, проте для оцінки законності дій забудовника, чекають "відповідей від контролюючих інстанцій".

Чому цей будинок мав значення

Будинок збудував орієнтовно між 1890 та 1905 роком купець 2 гільдії Іван Уткін, який займався продажем олійних фарб. Будівля розміщена біля залізничного вокзалу, її архітектором є Олександр Вербицький. Це єдина будівля, збудована до 1917 році, у цілому кварталі. Будинок двоповерховий, у стилі ренесансу.