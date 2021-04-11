Історичний будинок Уткіна в Києві знесли: прокуратура відкрила кримінальну справу

У Києві 10 квітня знесли майже 120-літній будинок Івана Уткіна. Громадська організація "Мапа реновації" викликала поліцію. Прокуратура Києва відкрила кримінальну справу.

На вулиці Петлюри 29 знесли історичну садибу купця Івана Уткіна.

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Чому будинок Уткіна знесли

Громадська організація "Мапа Реновації" 10 квітня повідомила на своїй фейсбук-сторінці, що будинок Уткіна зносять.

Активісти на місці викликають поліцію. Вулиця Петлюри, 29. Приєднуйтесь!, – написали в ГО.

Активісти повідомили, що будівлю знесли, щоб побудувати багатоповерхівку.

Що кажуть у прокуратурі

Київська міська прокуратура 10 квітня відкрила кримінальну справу через звернення ГО стосовно демонтажу будинку Уткіна на вулиці Петлюри у Шевченківському районі міста Києва.

Правоохоронці кажуть, що розслідують справу за фактом самоправства.

За самоправство винним загрожує, виправні роботи до 2 років або арешт до 3 місяців.

Правоохоронці кажуть, що оглянули місце події, допитали в якості свідків очевидців та отримали дозвільні документи щодо виконання будівельних робіт.

Наразі у прокуратурі кажуть, що оцінку законності дій забудовника нададуть після отримання відповідей від інстанцій.

Що цьому передувало

Попередньо відомо, що демонтувати будинок почали ще 20 березня. Про це пише Українська правда, посилаючись на допис активіста Іллі Соколова.

За інформацією видання "Хмарочос" на місці будинку планують збудувати 26-поверховий апарт-готель.

Активіст ГО "Мапа реновації" Дмитро Перов 11 квітня повідомив, що будинок продовжують демонтувати.

Сумніваюся, що забудовник погодив знищення цього будинку та спорудження нового у Мінкульті, оскільки ця територія входить в історичний ареал забудови Києва відповідно історико-опорного плану міста,

– написав 22 березня краєзнавець Антон Короб.