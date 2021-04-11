Історичний будинок Уткіна в Києві знесли: прокуратура відкрила кримінальну справу

У Києві 10 квітня знесли майже 120-літній будинок Івана Уткіна. Громадська організація "Мапа реновації" викликала поліцію. Прокуратура Києва відкрила кримінальну справу.
На вулиці Петлюри 29 знесли історичну садибу купця Івана Уткіна.
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Громадська організація "Мапа Реновації" 10 квітня повідомила на своїй фейсбук-сторінці, що будинок Уткіна зносять.
Активісти на місці викликають поліцію. Вулиця Петлюри, 29. Приєднуйтесь!, – написали в ГО.
Активісти повідомили, що будівлю знесли, щоб побудувати багатоповерхівку.
Київська міська прокуратура 10 квітня відкрила кримінальну справу через звернення ГО стосовно демонтажу будинку Уткіна на вулиці Петлюри у Шевченківському районі міста Києва.
Правоохоронці кажуть, що розслідують справу за фактом самоправства.Зверніть увагу! За самоправство винним загрожує штраф до 850 гривень, виправні роботи до 2 років або арешт до 3 місяців.
Правоохоронці кажуть, що оглянули місце події, допитали в якості свідків очевидців та отримали дозвільні документи щодо виконання будівельних робіт.
Наразі у прокуратурі кажуть, що оцінку законності дій забудовника нададуть після отримання відповідей від інстанцій.
Сумніваюся, що забудовник погодив знищення цього будинку та спорудження нового у Мінкульті, оскільки ця територія входить в історичний ареал забудови Києва відповідно історико-опорного плану міста,
– написав 22 березня краєзнавець Антон Короб.