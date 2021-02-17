У Києві руйнують басейн олімпійського резерву в районі Воскресенки. В його комплекс входила унікальна водолазна шахта, яку використовували для навчання підводників. На місці басейну будуватимуть новий житловий комплекс.

Глибина шахти 18 метрів. Вона створена для випробування водолазного спорядження, підводного зварювання, підводного будівництва і тренувальних глибинних занурень.

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Була побудована на Воскресенці у 1980-і роки в комплексі з басейном олімпійського резерву (Курнатовського, 20). На весь колишній СРСР існувало лише два полігони такої глибини,

– повідомив киянин Кирило Степанець.

За його словами останні роки об’єкт належав тресту “Підводтрубопровід”. Наразі, басейн олімпійського резерву був зруйнований під будівництво ЖК.

За інформацією з відкритих джерел можна знайти забудовника нового ЖК, який побудують на місці комплексу. Вже стартували продажі квартир комплексу, який складатиметься з чотирьох секцій у 24-25 поверхів.