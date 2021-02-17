У Києві знесуть унікальну водолазну шахту: фото
У Києві руйнують басейн олімпійського резерву в районі Воскресенки. В його комплекс входила унікальна водолазна шахта, яку використовували для навчання підводників. На місці басейну будуватимуть новий житловий комплекс.
Джерело:фейсбук Кирила Степанця
Глибина шахти 18 метрів. Вона створена для випробування водолазного спорядження, підводного зварювання, підводного будівництва і тренувальних глибинних занурень.
Читайте також В Київській підземці почали встановлювати дефібрилятори на платформах
Була побудована на Воскресенці у 1980-і роки в комплексі з басейном олімпійського резерву (Курнатовського, 20). На весь колишній СРСР існувало лише два полігони такої глибини,
– повідомив киянин Кирило Степанець.
За його словами останні роки об’єкт належав тресту “Підводтрубопровід”. Наразі, басейн олімпійського резерву був зруйнований під будівництво ЖК.
За інформацією з відкритих джерел можна знайти забудовника нового ЖК, який побудують на місці комплексу. Вже стартували продажі квартир комплексу, який складатиметься з чотирьох секцій у 24-25 поверхів.
Поділитися новиною