У Києві зникла незвична лавочка біля КПІ: в університеті називали її джерелом зла

У Києві на вулиці Політехнічній, неподалік КПІ, зникла незвична лавочка, яку встановили студенти. Вона не подобалась адміністрації Університету, але поки невідомо хто її вкрав. Це сталось 9 червня.

І це не перша спроба позбутися лавочки. Наступного дня після її встановлення, 24 травня, лавочку намагались демонтувати. Виник скандал.

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Проте адміністрація КПІ запевнила, що інженер, який розібрав лавку, неправильно зрозумів завдання і насправді мав виміряти її параметри.

Камера дивним чином зламалась

Після зникнення лавочки, студенти звернулись у поліцію. Невідомо як правоохоронці розслідуватимуть справу, але очевидно, що до злочину готувались.

Як розповів ініціатор встановлення лавочки Олександр Біленко, що на 17 корпусі КПІ є камера, яка дивиться прямо на лавку.

У відділенні поліції ми почули, що вчора ввечері вона зламалася і тепер не працює,

– розповів Біленко.

В КПІ розводять руками

Він також додав, що представники КПІ або не відповідають на дзвінки, або говорять, що нічого не знають.

За словами Біленка, всередині КПІ є багато документів, де працівники благають демонтувати лавку через те, що нібито лавка – джерело зла. Ймовірно, там часто збирались студентські компанії.

Територія не належить КПІ

Варто підкреслити, що вулиця Політехнічна не належить КПІ, проте, за словами ініціаторів проєкту, адміністрація університету перешкоджала встановленню лави. Розробники запрошували представників КПІ до обговорення, але вони не прийшли на зустріч.