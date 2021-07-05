Про це повідомили 5 липня, а набуде чинності рішення з 14 липня. Такі дії пояснили намаганням полегшити контроль пасажирообігу.

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Де тепер купувати квиток

Щоб скористатись громадським транспортом, можна придбати транспортну карту. Також продаватимуть QR-квитки в:

T-кіосках;

терміналах самообслуговування е-квитка;

терміналах Easy Pay;

на станціях Київського метрополітену;

у застосунку Київ Цифровий.

Чому це потрібно

Як повідомили в КМДА, паперові квитки з нумерацією були не надто хорошим варіантом. Така система не дозволяла отримати повну інформацію про пасажирообіг у громадському транспорті.

Відповідно, місто тепер точно знатиме скільки пасажирів із пільгами користуються транспортом. Це дозволить відшкодовувати перевізникам їхні актуальні витрати.

Транспорту може стати більше

Оскільки місто зможе краще контролювати роботу транспорту. Зокрема, будуть стежити за його кількістю й завантаженістю.

А маючи повну картину адміністрація міста зможе покращити якість доступу до громадського транспорту. Якщо на певних маршрутах він буде перенавантажений, його кількість намагатимуться збільшити.

Зверніть увагу! Представники місцевої влади Києва планували запровадити систему електронних квитків у маршрутних таксі до середини 2021 року. Замість цього посадовці вирішили відтермінувати реалізацію проєкту аж до 2023 року.