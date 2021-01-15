У Києві 15 січня на проспекті Лобановського помітили прапори окупантів на Донбасі. А також 20 озброєних автоматами людей. Як з'ясувалось, це декорації для зйомки фільму про війну.

Все виглядає по-справжньому – перехожі навіть почали панікувати. Обурливий пост у фейсбуці вже встиг написати активіст Юрій Воскобойник, повідомляє 24 канал.

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Прапори "ДНР" у Києві

Я в щоці. Хто знає, що це за прикол? На Домі культури перед входом висить 2 прапори "ДНР", близько 20 людей з автоматами з військової машини розвантажують ящики та заносять до приміщення. Як таке можливо в Києві у 2021 році,

– обурюється він.

Чоловік не зрозумів, що це декорації для кіно.

"Жодного натяку на зйомку я не побачив, ні стрічки огороджувальної, ні старвагену, ні камер", – акцентує Воскобойник.

Кияни налякані. Люди, які живуть поруч, в коментарях під дописом пишуть, що їм страшно йти додому.

Просте пояснення

В поліції заспокоїли, що все-таки відбувається зйомка кінофільму про АТО та Донбас. Назва стрічки наразі невідома.

На фасаді будівлі помітили прапори проросійської терористичної організації / Фото Юрія Воскобойника

Це будівля Дому культури на проспекті Лобановського / Фото Юрія Воскобойника