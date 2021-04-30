Водночас у столиці за минулу добу зробили 8 362 щеплення. Це дані за передостанній день напередодні виходу міста з червоної зони – з 1 травня Київ пом’якшує карантин.

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Загалом за період пандемії у столиці було зафіксовано 195 498 випадків. Померло 4 591 людина – за минулу добу, на жаль, 24 пацієнтів не змогли подолати хворобу.

Скільки одужало

За даними РНБО за минулу добу одужали 1 146 людини. Загалом – 123 977.

Київщина

На Київщині за добу виявлено 415 випадок – від початку епідемії зафіксовано 118 553 випадків захворювання.

Від початку епідемії одужали від коронавірусу 99 540 осіб (за добу 1 262), на жаль померли 2 360 людини (за добу 18).

Щеплення

За інформацією, яку надає Максим Степанов за добу у Київській області було проведено 5 743 щеплень.

Як в Україні

Загалом в нашій державі було зафіксовано 10 072 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 за добу. Серед них 391 дитина та 188 медпрацівників.

Статистика захворювань та вакцинації / Інфографіка МОЗ

Київ виходить з червоної зони

З 1 травня Київ перебуватиме у жовтій зоні карантину. Нагадуємо які обмеження діятимуть.

у транспорті дозволене перевезення пасажирів тільки у межах сидячих місць;

у громадських місцях люди зобов'язані носити маски;

масові заходи можна проводити, однак приміщення має бути заповнене тільки на 50%;

робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури дозволена, але із заповненістю залів до половини;

можна проводити офіційні спортивні заходи з глядачами заповненістю до половини місць та при фізичній дистанції не менше ніж 1,5 метра;

заклади харчування можуть працювати лише до півночі;

заклади освіти можуть відвідувати групи до 20 людей.

Зони карантину в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу