Водночас у столиці за минулу добу зробили 8 362 щеплення. Це дані за передостанній день напередодні виходу міста з червоної зони – з 1 травня Київ пом’якшує карантин.
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Загалом за період пандемії у столиці було зафіксовано 195 498 випадків. Померло 4 591 людина – за минулу добу, на жаль, 24 пацієнтів не змогли подолати хворобу.
Скільки одужало
За даними РНБО за минулу добу одужали 1 146 людини. Загалом – 123 977.
Київщина
На Київщині за добу виявлено 415 випадок – від початку епідемії зафіксовано 118 553 випадків захворювання.
Щеплення
За інформацією, яку надає Максим Степанов за добу у Київській області було проведено 5 743 щеплень.
Як в Україні
Загалом в нашій державі було зафіксовано 10 072 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 за добу. Серед них 391 дитина та 188 медпрацівників.
Статистика захворювань та вакцинації / Інфографіка МОЗ
Київ виходить з червоної зони
З 1 травня Київ перебуватиме у жовтій зоні карантину. Нагадуємо які обмеження діятимуть.
- у транспорті дозволене перевезення пасажирів тільки у межах сидячих місць;
- у громадських місцях люди зобов'язані носити маски;
- масові заходи можна проводити, однак приміщення має бути заповнене тільки на 50%;
- робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури дозволена, але із заповненістю залів до половини;
- можна проводити офіційні спортивні заходи з глядачами заповненістю до половини місць та при фізичній дистанції не менше ніж 1,5 метра;
- заклади харчування можуть працювати лише до півночі;
- заклади освіти можуть відвідувати групи до 20 людей.
Зони карантину в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу