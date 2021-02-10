У Києві знову брудне повітря: столиця опинилась у топ 20 рейтингу IQair

У Києві знову фіксують високий рівень забруднення повітря. Станом на 11 годину 10 лютого столиця займає 20 місце у рейтингу IQair.

Індекс становить 98 при нормі 50. Зранку рівень забруднення повітря в столиці характеризувався як "нездоровий для чутливих груп населення".

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При такому рівні атмосферного забруднення людям із захворюваннями органів дихальної системи радять одягати респіратори, в приміщеннях закривати вікна і включати очищувачі повітря, а також уникати спортивних занять на відкритому повітрі.

Втім, зараз ситуація покращується.

Перше місце у списку міст з найбруднішим повітрям сьогодні займає Лахор (Пакистан) – його рівень складає аж 259 балів.

Скриншот сайту IQair

Забруднення повітря у Києві: що відомо