Заради чергової висотки: у Києві знову хочуть знищити озеро Качине
У Києві планують відновити будівництво житлового будинку на Позняках на вулиці Здолбунівській – там де розташоване озеро Качине. Місцеві громадські активісти кілька років намагаються відстояти водоймище – забудовник хоче його засипати будівельним сміттям.
Джерело:24 канал
Про плани КМДА стало відомо із фейсбуку. Киянин Георгій Могильний пише, що один із заступників мера столиці В’ячеслав Непоп вже дав відповідне розпорядження.
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Він доручив забудовнику почати підготовку до будівництва.
Битва за Качине
Ще у 2015 році це озеро намагались засипати будівельним сміттям у той момент коли там якраз гніздились качки та чайки. Тоді громада категорично виступила проти будівництва.
Друга спроба знищення озера була у 2016 році – й знову активісти стали на заваді.
Результат засипання озера у 2016 році / Фото Wikimedia
Озеро владі не потрібно
Варто підкреслити, що забудовником є комунальне підприємство Житлоінвестбуд УКБ, а не приватна фірма.
До 30 березня представник забудовника повинен надати актуальну інформацію про стан ділянки та пропозиції початку підготовчих робіт для будівництва.
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