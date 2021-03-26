У Києві планують відновити будівництво житлового будинку на Позняках на вулиці Здолбунівській – там де розташоване озеро Качине. Місцеві громадські активісти кілька років намагаються відстояти водоймище – забудовник хоче його засипати будівельним сміттям.

Про плани КМДА стало відомо із фейсбуку. Киянин Георгій Могильний пише, що один із заступників мера столиці В’ячеслав Непоп вже дав відповідне розпорядження.

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Він доручив забудовнику почати підготовку до будівництва.

Битва за Качине

Ще у 2015 році це озеро намагались засипати будівельним сміттям у той момент коли там якраз гніздились качки та чайки. Тоді громада категорично виступила проти будівництва.

Друга спроба знищення озера була у 2016 році – й знову активісти стали на заваді.

Результат засипання озера у 2016 році / Фото Wikimedia

Озеро владі не потрібно

Варто підкреслити, що забудовником є комунальне підприємство Житлоінвестбуд УКБ, а не приватна фірма.

До 30 березня представник забудовника повинен надати актуальну інформацію про стан ділянки та пропозиції початку підготовчих робіт для будівництва.