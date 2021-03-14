У Києві знову можуть обмежити роботу метро: мовиться про 3 центральні станції
В неділю, 14 березня, у Києві на НСК "Олімпійській" відбудеться футбольний матч між донецьким "Шахтарем" і чернігівською "Десною". Через це є імовірність деяких змін у роботі столичного метрополітену.
Джерело:КП "Київський метрополітен"
Роботу метро можуть обмежити на вхід (не закриють) після закінчення гри. Мета таких заходів – забезпечення належного та безпечного перевезення пасажирів.
До теми Шахтар – Десна: де дивитись матч УПЛ
Яких саме станцій стосуються такі заходи
- "Олімпійська",
- "Палац спорту",
- "Площа Льва Толстого".
Обмеження застосовуємо з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій. Перепрошуємо за можливі незручності!
– зауважили в Київському метрополітені.
Додамо, що це вже не вперше через футбол обмежують роботу метро в Києві. Були навіть випадки, коли закривали деякі станції. Гра "Шахтар" – "Десна" має закінчитися приблизно о 19:00.
Поділитися новиною