У Києві знову можуть обмежити роботу метро: мовиться про 3 центральні станції

В неділю, 14 березня, у Києві на НСК "Олімпійській" відбудеться футбольний матч між донецьким "Шахтарем" і чернігівською "Десною". Через це є імовірність деяких змін у роботі столичного метрополітену.

Роботу метро можуть обмежити на вхід (не закриють) після закінчення гри. Мета таких заходів – забезпечення належного та безпечного перевезення пасажирів.

До теми Шахтар – Десна: де дивитись матч УПЛ

Яких саме станцій стосуються такі заходи

"Олімпійська",

"Палац спорту",

"Площа Льва Толстого".

Обмеження застосовуємо з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій. Перепрошуємо за можливі незручності!

– зауважили в Київському метрополітені.

Додамо, що це вже не вперше через футбол обмежують роботу метро в Києві. Були навіть випадки, коли закривали деякі станції. Гра "Шахтар" – "Десна" має закінчитися приблизно о 19:00.