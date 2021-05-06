У Києві знову оголосили штормове попередження

Вже котрий день поспіль у Києві синоптики прогнозують потужний вітер, який може призвести до біди. Через це у столиці 7 травня оголосили перший, жовтий рівень небезпеки.

За даними Укргідрометцентру, вдень 7 травня пориви вітру сягатимуть швидкості 15 – 24 метри на секунду. Це дорівнює шторму з ймовірним руйнуванням дахів будинків, падінням великих конструкцій та іншими негараздами.

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Взагалі ж синоптики обіцяють мінливу хмарність та короткочасний дощ у другій половині дня.

Має бути досить тепло

Згідно з висновками експертів, 7 травня у Києві стовпчики термометрів показуватимуть +5...+7 градусів вночі та +16...+18 градусів вдень. Однак відчуття теплої погоди буде зіпсовано саме потужним вітром.

Що рекомендують робити фахівці під час сильного вітру:

щільно закрити всі вікна та прибрати з балконів те, що може випасти;

триматися якомога далі від ліній електропередач, високих дерев та рекламних конструкцій;

сховатися у найближчому приміщенні під час дуже сильного пориву;

не паркувати транспорт там, де на нього може щось впасти.

Штормове попередження у Києві цього тижня оголошували кожного дня. Втім, інформації про падіння дерев чи інші лиха не з'являлося.