Найбільше від потужної зливи дісталося Голосіївському району – через потоки води з неба водостоки на дорогах просто не справлялися. На кадрах можна побачити, як транспорт ніби пливе по річці, а не їде по асфальту.

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Де утворився потоп

Постраждав проспект Науки та райони біля іподрому й ВДНГ, а також Корчувате.

Підтоплення проїжджої частини на проспекті Науки / Фото Патрульної поліції

Варто зазначити, що злива була нетривала, але вода встигла переповнити деякі вулиці.

Потоп біля ТРЦ "Магеллан": відео

Підтоплення в Корчуватому: відео

Інші райони

Кияни також розповідають в мережі, що в Печерському районі та на Видубичах теж лило як з відра. Дісталося і південній частині лівого берега столиці.