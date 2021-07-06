Найбільше від потужної зливи дісталося Голосіївському району – через потоки води з неба водостоки на дорогах просто не справлялися. На кадрах можна побачити, як транспорт ніби пливе по річці, а не їде по асфальту.
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Де утворився потоп
Постраждав проспект Науки та райони біля іподрому й ВДНГ, а також Корчувате.
Підтоплення проїжджої частини на проспекті Науки / Фото Патрульної поліції
Варто зазначити, що злива була нетривала, але вода встигла переповнити деякі вулиці.
Потоп біля ТРЦ "Магеллан": відео
Підтоплення в Корчуватому: відео
Інші райони
Кияни також розповідають в мережі, що в Печерському районі та на Видубичах теж лило як з відра. Дісталося і південній частині лівого берега столиці.