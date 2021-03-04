У Києві 4 березня знову повідомили про мінування станцій метро. "Університет" та "Хрещатик", а також пересадочний вузол на "Майдан Незалежності" зачинено на вхід та вихід.

Роботу станцій буде відновлено після перевірки – наразі правоохоронці шукають вибухівку.

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Хтось анонімно повідомив про мінування. Ймовірно, що це черговий "жарт".

Фейкові мінування

У столиці за останній час вже арештували декількох телефонних терористів, які повідомляли про мінування метро, торгових центрів, а також адміністративних будівель. Такі дії в Україні караються тюремним строком.

2 березня парламент проголосував за посилення відповідальності за такі "жарти". Якщо раніше за це могли дати від 2 до 6 років, відтепер псевдомінери отримуватимуть від 4 до 8 років, а ще конфісковуватимуть майно.