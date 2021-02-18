У Києві 18 лютого знову повідомили про те, що замінували станції метро – йдеться про "Палац спорту" та "Майдан незалежності". Їх наразі закрили на вхід та вихід аби перевірити чи це справжня загроза.

Водночас поліція передала у суд справу іншого "мінера" з Луганська, який минулого року погрожував підірвати київську станцію "Хрещатик".

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Наразі невідомо чи є зараз вибухівка на станціях метро, ймовірно це черговий фейк. Проте заради безпеки станції були закриті на вхід та вихід. Про відновлення їх роботи буде повідомлено пізніше. Про це повідомляє КМДА.

Правоохоронці вже перевіряють інформацію, яку вони отримали від аноніма.

У Києві судитимуть "мінера" з Луганська

У листопаді 2020 року він подзвонив правоохоронцям і заявив, що поїзд, який прямував до станції метро "Хрещатик" підірветься через 20 хвилин. Це була брехня. Поліція затримала терориста – ним виявився раніше судимий 42-річний мешканець Луганська.

Чоловіку за такі "жарти" загрожує тюрма до 6 років.

У Києві дуже часто з’являються повідомлення про мінування метро або державних органів, торговельних центрів тощо. Але поліція кожного разу вибухівку не знаходить.

Є версія, що цим займаються для того, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні – посіяти паніку.

Правоохоронці затримали вже декількох псевдомінерів. Крім цього мешканця Луганську в столиці, до прикладу, затримали уродженця Львівської області, який має паспорт громадянина США.